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Амурская область в 2020 году уменьшит долю посевов сои на 2% во избежание истощения почвы

Благодаря этому, увеличатся площади под зерновые и кормовые культуры, сообщили в областном министерстве сельского хозяйства

ТАСС, 12 марта. Удельный вес посевов сои в Амурской области в 2020 году планируется сократить на 2%, сообщили ТАСС в четверг в областном министерстве сельского хозяйства.

"В прошлом году под посевы сои было отведено 74% посевных площадей. Между тем, научно обоснованные нормы говорят о том, что доля сои в севообороте не должна превышать 63%. И первый шаг в этом направлении будет сделан уже в нынешнем сельскохозяйственном сезоне. Удельный вес посевов сои уменьшится на 2%. За счет этого увеличатся площади под зерновые и кормовые культуры", - сказал представитель министерства.

Он пояснил, что при постоянном продолжительном высевании одной культуры на полях происходит истощение почвы. Именно поэтому ученые рекомендуют чередовать культуры и сохранять обоснованную долю, в частности сои, в севообороте.

Посевную в регионе планируется начать в последней декаде марта. В 2020 году, согласно прогнозу, вся посевная площадь в Приамурье должна вырасти с 1980 тыс. га до 1201 тыс. га. Увеличение произойдет за счет роста площадей под зерновые на 21 тыс. га и кормовые культуры на 10 тыс. га при одновременном сокращении посевов сои. Также в планах на посевную компанию 2020 года приобрести и внести не менее 30 тыс. тонн минеральных удобрений, что составляет 150% к уровню 2019 года.

Агропромышленный комплекс - один из основных в экономике области. Здесь выращивается около 40% общего объема российской сои, бобовые и продукты их переработки - одна из основных статей экспорта. Как заявлял в апреле 2019 года вице-премьер, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, экспортный потенциал регионов ДФО по сое должен составить до 2 млн тонн к 2024 году. Амурская область к этому времени планирует довести общее производство сои до 2,2 млн тонн.

Теги
РоссияАмурская областьДальний Восток
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