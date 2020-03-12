На Камчатке увеличат финансирование региональных авиаперевозок в 2020 году на 40 млн руб.

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 марта, /ТАСС/. Правительство Камчатского края увеличит финансирование региональных авиаперевозок на 40 млн рублей: с 960 млн рублей в 2019 году до 1 млрд рублей в 2020 году. Об этом ТАСС рассказал начальник отдела транспорта краевого министерства транспорта и дорожного строительства Андрей Черных.

"Мы фиксируем ежегодное увеличение пассажиропотока, поэтому потребность в увеличении финансирования закономерно растет. В этом году на реализацию программы "Развитие транспортной системы Камчатского края", в рамках которой и ведется эта работа, добавим 40 млн рублей из краевого бюджета. В 2019 году услугами местных авиакомпаний воспользовались около 60 тыс. камчатцев", - рассказал Черных.

Специалист краевого минтранса добавил, что в общей сложности субсидирование авиперелета правительством региона доходит до 70%. Так, например, если фактическая стоимость авиабилета составляет 10 тыс. рублей, пассажир заплатит за него около 3500.

Реализация государственной программы "Развитие транспортной системы Камчатского края" началось в 2014 году. Ее главные цели - повышение доступности транспортных услуг и комплексной безопасности транспортной систем для жителей полуострова. В настоящий момент у жителей края есть возможность приобрести субсидированный правительством края авиабилет на 91 региональный маршрут, в том числе и в самое отдаленные населенные пункты полуострова, добраться до которых можно только по воздуху. Из 11 муниципальных районов края 5 не имеют автомобильных дорог. К таким изолированным районам относятся Соболевский, Карагинский, Олюторский, Пенжинский и Тигильский муниципальные районы.