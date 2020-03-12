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Ситуация с курсом валют и ценами на нефть

Торги на биржах Шанхая и Шэньчжэня открылись снижением котировок

Индекс "Шанхай композит" упал на 1,09%, "Шэньчжэнь компонент" - на 1,59%

ШАНХАЙ, 12 марта. /ТАСС/. Снижением основных индексов открылись в четверг торги на биржах материкового Китая на фоне продолжающихся опасений инвесторов относительно распространения нового коронавируса в мире и ухудшения эпидемиологической ситуации в США. Соответствующая негативная динамика зафиксирована на сайтах фондовых рынков Шанхая и Шэньчжэня.

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Индекс "Шанхай композит", отражающий ситуацию на Шанхайской фондовой бирже, к началу утренней сессии упал на 1,09%, до отметки 2936,02 пункта. В минусе оказались все "голубые фишки". Большие потери, в частности, несут держатели активов компаний, связанных со строительными материалами, фармацевтикой и промышленным производством.

В негативной зоне открылись торги и на бирже в Шэньчжэне. Ключевой индикатор деловой активности на этой торговой площадке "Шэньчжэнь компонент" упал на 1,59%, до 11022,40 пункта.

Эта торговая неделя началась с обвала котировок. Основные индексы на биржах Шанхая и Шэньчжэня в понедельник обрушились на 3,01% и 4,09% на фоне опасений инвесторов относительно дальнейшего распространения нового коронавируса в мире и падения цен на нефть. Участники рынка под воздействием панических настроений начали распродавать акции и уходить в облигации.

Позитивная динамика была зафиксирована лишь во вторник на обеих площадках. Инвесторы позитивно восприняли информацию о существенном сокращении числа новых случаев заражения коронавирусом в Китае и инспекционной поездке Си Цзиньпина в город Ухань.

Теги
КитайСитуация с курсом валют и ценами на нефть
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