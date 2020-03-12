В Минздраве рассказали, как скажется снижение курса рубля на закупке лекарств

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Снижение курса рубля в целом не скажется на услугах в сфере здравоохранения в России, однако некоторые проблемы могут возникнуть при закупке лекарств, сообщил ТАСС замглавы Минздрава РФ Дмитрий Костенников.

Утром 9 марта рубль резко подешевел к американской и европейской валютам на фоне сильнейшего обвала цен на нефть после провала переговоров о сокращении добычи этого ресурса. Так, доллар подорожал до 75 рублей, а евро - до 85 рублей впервые с 2016 года.

"В целом на услугах здравоохранения это [снижение курса рубля] вряд ли скажется серьезно, а насчет закупок лекарств - здесь действительно есть проблемы. Особенно тех, которые не входят в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, поскольку государство с точки зрения цен регулирует только выборочно те лекарственные препараты, которые вошли в этот список. Поэтому, действительно, скорее всего, какие-то колебания цен будут", - сказал он.

По словам Костенникова, вероятно, Минздраву придется изыскивать дополнительные средства для того, чтобы закупать лекарства по тем ценам, по которым планировалось. При этом цены по уже заключенным контрактам меняться не будут. "Пока мы не ожидаем каких-то проблем в целом. Закупочная политика министерства пока не пострадает", - добавил он.