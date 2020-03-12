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Заседание техкомитета ОПЕК+ планируется в режиме селекторной связи из-за коронавируса

Министр энергетики Казахстана Нурлан Ногаев отметил, что оно запланировано на 18 марта

НУР-СУЛТАН, 12 марта. /ТАСС/. Заседание технического комитета ОПЕК+, запланированное на 18 марта, может пройти в режиме селекторной связи. Об этом сообщил журналистам в четверг министр энергетики Казахстана Нурлан Ногаев.

"По техническому комитету ОПЕК+ была предварительная договоренность, что 18 марта пройдет. На сегодняшний день он планируется, рассматривается проведение. Но вместе с тем планируется проведение в режиме селектора через телесвязь во избежание заражения и в свете тех событий, которые происходят", - заявил Ногаев.

Теги
КазахстанРаспространение коронавируса нового типа
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