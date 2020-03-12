Парламент Казахстана ратифицировал соглашение с Россией о газоснабжении "Байконура"

НУР-СУЛТАН, 12 марта. /ТАСС/. Сенат (верхняя палата парламента) Казахстана в четверг ратифицировал соглашение между правительствами Казахстана и России о газоснабжении комплекса "Байконур", передает корреспондент ТАСС из пресс-центра парламента.

Соглашение подписано в Москве 3 апреля 2019 года, оно регламентирует правовые основы газоснабжения комплекса "Байконур". Документ направлен на определение правовых основ газоснабжения комплекса "Байконур" и предусматривает перевод потребителей со сжиженного нефтяного на природный газ. Планируется, что газоснабжение административного центра космодрома - города Байконур - будет осуществлять АО "Казтрансгаз Аймак" и/или его Кызылординский производственный филиал. Газоснабжающая организация будет осуществлять розничную реализацию газа потребителям без регистрации на территории города Байконур.

"В рамках соглашения объекты газоснабжения и объекты, передаваемые оператором газоснабжения, могут эксплуатироваться юридическими лицами (эксплуатирующими организациями), созданными и зарегистрированными на территории Республики Казахстан, также без регистрации на территории Байконура. Норма по регистрации в городе Байконур деятельности газоснабжающей и эксплуатирующей организации не предусматривается в целях исключения их двойного налогообложения", - говорится в заключении комитета по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству Сената.

Ранее вице-министр энергетики Казахстана Асет Магауов сообщил, что в целом по городу Байконуру газифицировано 328 многоквартирных и 45 частных домов, три детсада, пять общеобразовательных школ, а также многопрофильная больница. По его словам, в целях недопущения социальной напряженности и фактов дискриминации между российскими и казахстанскими потребителями цена розничной реализации газа будет одинаковой.

После ратификации Сенатом соглашение о газоснабжении комплекса "Байконур" поступит на подпись президенту Казахстана.