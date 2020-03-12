"Ведомости": Metro и "Дикси" начали продавать товары через маркетплейсы

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Продовольственный ритейлер "Дикси" с 11 марта начал продавать товары онлайн через интернет-магазин Ozon, а сеть мелкооптовых центров Metro на маркетплейсе "Беру" еще с конца 2019 года (однако известно об этом стало только теперь), сообщают "Ведомости" со ссылкой на заявления представителей компаний.

Обе компании пока продают не весь ассортимент, а лишь товары с длительным сроком годности и не требующие специальных условий хранения, уточняется в сообщении. Однако в "Дикси" рассказали, что планируют кратно расширить предложение.

По мнению экспертов, сотрудничество с маркетплейсами открывает для продуктового ритейла доступ к широкой аудитории, а также дополнительному каналу продаж. Услуги по доставки еды сейчас востребованы и спрос на них будет лишь увеличиваться, пишет издание.