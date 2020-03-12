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Bloomberg: Саудовская Аравия увеличит поставки нефти по сниженным ценам на НПЗ в Индии

По данным агентства, Saudi Aramco приняла такое решение после соответствующих запросов с индийской стороны

ТАСС, 12 марта. Компания Saudi Aramco намерена увеличить поставки нефти на нефтеперерабатывающие заводы в Индии по сниженным ценам с апреля. Об этом в четверг со ссылкой на источник сообщило агентство Bloomberg.

По его данным, нефтяная компания приняла такое решение после соответствующих запросов с индийской стороны.

Цена на нефть упала на фоне новостей о том, что страны ОПЕК+ по итогам переговоров в Вене не смогли договориться о дополнительном сокращении добычи нефти в условиях падения спроса из-за коронавируса. ОПЕК предлагала дополнительно снизить добычу на 1,5 млн баррелей в сутки до конца текущего года. Однако против этого предложения выступили Россия и Казахстан. Из-за срыва сделки нефть Brent на торгах 9 марта в моменте упала на 30%, подешевев до $31 за баррель. На следующий день падение чуть отыгралось, цена нефти достигла $35 за баррель.

Теги
ИндияСаудовская Аравия
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