Путин не считает значительным отток капитала из России

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин не считает значительным отток капитала из страны и положительно оценивает усилия властей по улучшению бизнес-климата.

От законотворчества и свободы слова до любимого досуга и образа "царя"

Интервью с президентом России: впервые онлайн в видеоформате От законотворчества и свободы слова до любимого досуга и образа "царя"

В интервью ТАСС для проекта "20 вопросов Владимиру Путину" глава государства отметил, что в последние годы из России "утекло немного денег, если иметь в виду, сколько притекло".

"Отток капитала имеет место быть, это совершенно очевидно. Но в разные годы это было по-разному", - сказал президент. К тому же, по его словам, приток и отток капитала - это "естественный процесс".

"Но чем более стабильными у нас будут правила игры, чем более надежной будет защита инвестиций, собственности, имущества, тем, конечно, людям, которые вкладывают инвестиции, вкладывают деньги, будет спокойнее", - уверен российский лидер. "Государство должно создать условия для инвестиций. Создать лучшие условия, связанные с регулированием инфляции", - добавил он.

Действия властей дают результат

Путин обратил внимание на усилия властей по улучшению условий ведения бизнеса. В качестве примера он привел положение России в рейтинге группы Всемирного банка Doing Business - 2020, в котором страна поднялась на 28-е место, хотя еще несколько лет назад находилась во второй сотне. "Продвинулись на порядок", - констатировал президент.

По его мнению, "это говорит о том, что все-таки усилия государства здесь наращиваются и дают положительный результат".

Он также отметил рост инвестиций: "У нас инвестиции были в начале 2000-х, по-моему, миллиард долларов. Потом на десятки пошло. Сейчас уже прямых инвестиций у нас свыше 540 млрд".

По данным ЦБ, чистый вывоз капитала из России частным сектором в 2019 году уменьшился на 57,6%, до $26,7 млрд. По итогам 2018 года этот показатель составлял $63 млрд.

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