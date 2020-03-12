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Интервью Владимира Путина ТАСС

Путин: "регуляторная гильотина" необходима, но опасно "взять и рубануть"

Президент привел в пример ошибки в регулировании сферы общественного питания, которые могут обернуться тем, что "больницы будут работать днем и ночью, принимая людей, которые отравились недоброкачественными продуктами"

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Реформа контрольно-надзорной деятельности, так называемая регуляторная гильотина, необходима, но подходить к ней нужно осторожно, считает президент России Владимир Путин.

"Здесь главное - не промахнуться", - подчеркнул глава государства в интервью ТАСС для проекта "20 вопросов Владимиру Путину". Президент привел в пример ошибки в регулировании сферы общественного питания, которые могут обернуться тем, что "больницы будут работать днем и ночью, принимая людей, которые отравились недоброкачественными продуктами". По словам Путина, с осторожностью нужно подходить и к регулировании сферы производства и продажи лекарств, а также вопросов пожарной безопасности.

"Взять и рубануть сразу - очень опасно, но оставлять так, как есть, невозможно, - заключил Путин. - Поэтому в течение этого года правительство будет усиленно заниматься этими вопросами".

Реформа контрольно-надзорной деятельности, получившая неофициальное название "регуляторная гильотина", предполагает отмену с 2021 года всех надзорных требований к бизнесу, которые к этому моменту не были пересмотрены и актуализированы. Все требования к предпринимателям будут вноситься в публичный реестр и пересматриваться на предмет обоснованности не реже, чем один раз в пять лет. Также под "гильотину" попадут законы и постановления, принятые в самые первые годы советской власти и продолжавшие действовать до настоящего времени.

Новую серию видеоинтервью смотрите на сайте - https://putin.tass.ru/.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияИнтервью Владимира Путина ТАСС
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