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Распространение коронавируса нового типа
Обновлено 

Казахстан не вводил ограничений для граждан ЕАЭС из-за коронавируса

При этом в целом наблюдается ограничение числа рейсов

НУР-СУЛТАН, 12 марта. /ТАСС/. Ограничений, связанных с распространением коронавируса, на въезд в Казахстан для граждан стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) нет. Об этом в четверг сообщил вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Берик Камалиев.

"В целом идет ограничение рейсов, но сейчас это не касается граждан ЕАЭС", - сказал вице-министр на пресс-конференции.

Он добавил, что сокращено количество рейсов белорусской авиакомпании "Белавиа". Ранее авиакомпания выполняла 10 рейсов в неделю - шесть из Минска в Нур-Султан и четыре в Алма-Ату. По словам Камалиева, их число будет сокращено до одного в каждый из городов.

"Что касается России, вы знаете, у нас очень тесные связи с Российской Федерацией. У нас свыше 160 рейсов - это Москва, Санкт-Петербург, другие города", - сказал вице-министр. Он пояснил, что эти рейсы выполняют как российские, так и казахстанские авиакомпании. "Практически все областные центры имеют у нас связи с Российской Федерацией. Поэтому никаких ограничений гражданам ЕАЭС нет. Эти рейсы пока выполняются", - добавил Камалиев.

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КазахстанРаспространение коронавируса нового типа
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