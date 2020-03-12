Российский фондовый рынок второй раз за неделю открылся сильным падением

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Российский фондовый рынок второй раз за неделю открылся значительным снижением ключевых индексов на фоне решения Всемирной организации здравоохранения признать вспышку коронавируса пандемией и заявлений президента США Дональда Трампа о мерах против распространения коронавируса.

Согласно данным на 10:03 мск, индекс Мосбиржи упал на 4,6% - до 2378,15 пункта, что стало минимальным значением с января 2019 года.

Индекс РТС снижается на 6,8% - до 1011,98 пункта.

На этом фоне российская валюта дешевеет к американской и европейской. Так, курс доллара подорожал до 74,1 рубля, евро вырос до 83,37 рубля.

Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года снизилась на 4,1% - до $34,33 за баррель.