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Колыма может получить дополнительные средства на создание соцобъектов по единой субсидии

Полпред президента в ДФО Юрий Трутнев назвал регион непростой территорией, но положительно оценил работу местных властей

МАГАДАН, 12 марта. /ТАСС/. Магаданская область с опережением строит объекты на средства единой субсидии, поэтому может претендовать на получение дополнительного финансирования, сообщил в четверг журналистам вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев.

Единая субсидия выделяется из федерального бюджета регионам Дальнего Востока для строительства и ремонта социальных объектов. В октябре 2019 года Трутнев в ходе рабочей поездки в Хабаровский край заявил, что программа строительства социальных объектов по единой субсидии на Дальнем Востоке реализуется с отставаниями. На совещании в феврале он сообщил, что регионы не смогут повторно получить средства по программе, если до этого не освоили их.

"В регионах мы анализируем использование средств из федерального бюджета, в том числе выделенных по линии единой субсидии для развития центров экономического роста. Мы губернаторов немножечко "трясем", потому что иногда они опаздывают. А [губернатор Магаданской области] Сергей Константинович [Носов] все сделал на полгода раньше и сейчас просит дополнительные средства. Мы обязательно подумаем. Несозревших обещаний давать не буду, но право у Магаданской области заявляться на новый объем финансирования точно есть", - сказал вице-премьер.

Как пояснили в пресс-службе правительства Магаданской области, в регионе есть несколько значимых проектов, для которых не определен источник финансирования. Они не были включены в нацпроекты и программу развития Дальнего Востока, поэтому власти Колымы попросили выделить на них средства в рамках единой субсидии. Трутнев поручил Минвостокразвития рассмотреть такую возможность. Позже в ходе совещания о развитии области он отметил, что Колыма сможет получить средства единой субсидии, которые будут изыматься у отстающих регионов.

При этом полпред положительно оценил работу властей региона. "Магаданская область - непростая территория. <…> Тем не менее в Магаданской области мы уже не только обсуждаем реализацию планов, а смотрим новые строящиеся здания", - сказал он журналистам.

Лидирующе позиции в промпроизводстве 

Трутнев также сообщил, что Колыма стала одним из лидеров по росту промпроизводства в ДФО в 2019 году. "По темпам роста промышленного производства Магаданская область занимает одну из ведущих позиций - 14% (14,2% согласно данным Росстата за год - прим. ТАСС) роста. В основном это произошло благодаря росту золотодобывающей промышленности, которая и составляет основу экономики региона - примерно 25%. <…> Губернатор области ведет работу по активизации геологоразведки. Считаю это полезным. Будем это поддерживать", - сказал полпред.

Он также отметил, что надо не забывать и о развитии других отраслей кроме золотодобычи. Кроме того, вице-премьер похвалил руководство Магаданской области за выполнение плана развития центров экономического роста в рамках "единой субсидии".

"Планы выполняются даже досрочно. Нет задержек. <...> Бассейн, который мы сегодня посетили, строится на полгода раньше срока. Это создает возможности для региона заявляться на средства, которые мы будем снимать с тех территорий, которые толком работать не умеют", - сказал Трутнев.

Согласно данным Росстата, в 2019 году промышленное производство в среднем по ДФО выросло на 6%, по России - на 2,3%.

Постановление о выделении дальневосточным регионам единой субсидии на строительство социальных объектов в июне 2018 года подписал Дмитрий Медведев, который занимал тогда пост премьер-министра РФ. Всего на Дальнем Востоке 57 центров экономического роста, в которых живет 80% населения региона, или 6,6 млн человек. В 2019 году на средства единой субсидии в регионах ДФО был построен 281 объект, выполнен капремонт 215 соцучреждений и объектов инфраструктуры, приобретено оборудование для 103 больниц и 103 ФАПов.

Теги
Трутнев, Юрий ПетровичРоссияМагаданская областьДальний Восток
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