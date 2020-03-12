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Мутко: ставки по ипотеке в РФ могут повыситься на 1-2 пункта из-за падения рубля

Это произойдет, если Банк России примет решение по повышению ключевой ставки

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Ипотечные ставки в РФ могут повыситься на 1-2 пункта, если Банк России примет решение по повышению ключевой ставки из-за падения курса рубля. Такое мнение высказал в четверг журналистам генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко.

"Практически неделю ипотечные кредиты, которые выдают банки, они, если смотреть "вдлинную", выдают себе в убыток. Здесь вопрос в том, как себя поведет ЦБ. Куда будут решения по ключевой ставке - вверх или вниз. Если это произойдет, ставки могу вернуться еще на 1-2 пункта назад. Сегодня в среднем это 8,5% базовая ставка по ипотечному кредиту", - сказал он.

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