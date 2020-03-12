Минэнерго считает целесообразным провести техкомитет ОПЕК+ в формате телеконференции

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Министерство энергетики России считает целесообразным в текущих условиях провести следующий технический комитет ОПЕК+ (JTC) в формате телеконференции. Об этом журналистам сказал министр энергетики РФ Александр Новак.

"Скорее всего, в режиме конференции (телеконференции - прим. ТАСС), это наиболее целесообразно в нынешних условиях", - сказал он.

Министр не стал подтверждать дату проведения JTC, которую ранее назвал глава Минэнерго Казахстана, - 18 марта. "Надо уточнить, получили ли мы официально это предложение", - отметил он.