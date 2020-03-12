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Чайка: власти комплексно решат проблему долгов за энергоресурсы в СКФО

На 1 января задолженность по электроэнергии составляла 1,3 млрд рублей, по газу - 2,8 млрд

СТАВРОПОЛЬ, 12 марта. /ТАСС/. Власти регионов Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) разработают комплексное решение проблемы задолженности за газ и электроэнергию, сообщил в четверг полпред президента РФ в СКФО Юрий Чайка на совещании по вопросам социально-экономического развития Ставропольского края.

"Мы уже приступили к проработке комплексного решения этого вопроса на уровне округа. Есть все основания говорить, что так называемые недобросовестные плательщики являются не единственным камнем преткновения в сложившейся ситуации", - сказал Чайка.

По его словам, работа по погашению долгов должна быть продолжена и на уровне отдельных регионов. "Что касается топливно-энергетического комплекса Ставропольского края, то необходимо продолжить работу по погашению задолженности за энергоресурсы, которая на 1 января 2020 года составляла по электроэнергии 1,3 млрд рублей, а по газу - 2,8 млрд рублей", - отметил полпред.

В конце февраля 2020 года секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на совещании во Владикавказе отмечал, что сумма задолженности за энергоресурсы в регионах Северного Кавказа превысила 115 млрд рублей и продолжает расти. По его словам, в СКФО уделяется недостаточно внимания выявлению и пресечению преступных схем хищений денег в энергосбытовых компаниях.

Теги
Чайка, Юрий ЯковлевичРоссияСеверный КавказСКФО
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