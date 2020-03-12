Правительство выделит дополнительные средства Крыму и Дальнему Востоку

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Правительство Российской Федерации планирует выделить дополнительные средства на развитие объектов инфраструктуры Крыма и Дальнего Востока. Об этом заявил глава кабинета министров России Михаил Мишустин на заседании правительства в четверг.

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"Президент поручил нам направить дополнительные средства на развитие инфраструктуры Крымского полуострова, и сегодня из резервного фонда правительства выделим около 7,3 млрд рублей, основная часть из которых - 6,7 млрд рублей - будет использована на обновление парка пригородных поездов и поездов дальнего следования", - сказал Мишустин.

"Остальные средства пойдут на капитальный ремонт многоквартирных домов", - добавил он. "Все это поможет сделать поездки и отдых в Крыму и Севастополе более комфортными, тем более, что совсем скоро открывается туристический сезон", - отметил премьер.

Он заверил, что власти не забывают и о других субъектах Российской Федерации, в частности, о Дальнем Востоке. "Одним из механизмов его поддержки стали центры экономического роста, сформированные на территории ДФО. Они должны стать точками привлечения инвестиций. Однако условия для жизни там пока далеки от нормальных. Не везде есть нужная инфраструктура, больницы, поликлиники, школы", - констатировал премьер-министр. Поэтому федеральные и региональные власти реализуют планы по социальному развитию таких центров, заверил он.

"На период с 2018 по 2021 год запланировано выделение 94,3 млрд рублей. Сегодня дополнительно будем выделять 1,4 млрд рублей. За счет них нарастим финансирование планов социального развития центров Приморского края и Амурской области", - сказал Мишустин.

"Эти средства пойдут на решение тех вопросов, которые действительно волнуют жителей этих двух регионов. Это реконструкция моста, приобретение оборудования для детской поликлиники, возведение новых электросетей для города Свободного", - добавил он. "Таким образом мы увеличим размер так называемой единой субсидии Дальнему Востоку до 95,7 млрд рублей. Будем внимательно следить, чтобы эти средства помогли создать в ДФО нормальные условия для жизни и ведения бизнеса", - подчеркнул председатель правительства.