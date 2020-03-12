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Распространение коронавируса нового типа

"Яндекс" временно отменяет все российские и зарубежные командировки из-за коронавируса

Компания также не рекомендует проводить в офисе в рабочие дни встречи с участием большого количества людей
Описание
© Роман Канащук/ТАСС

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. ИТ-гигант "Яндекс" принял решение с 16 марта и минимум до 31 марта 2020 года запретить все зарубежные и российские командировки из-за пандемии коронавируса. Об этом говорится в письме сотрудникам, которое имеется в распоряжении ТАСС.

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"Мы полностью отменяем все рабочие поездки и командировки (и зарубежные, и внутренние). Если есть серьезная необходимость в такой поездке, то вам будет необходимо получить разрешение вашего вышестоящего руководителя <…>. Рекомендуем вам пока воздержаться от личных поездок за границу, но если поездку нельзя отменить, вам нужно понимать, что в условиях пандемии в большинстве стран наша страховка может не действовать. При возвращении из зарубежной поездки руководствуйтесь официальными инструкциями местных властей о необходимом карантине. При симптомах, похожих на ОРВИ, и/или слабости рекомендуем вызывать врача", - говорится в письме.

Компания также не рекомендует проводить в офисе в рабочие дни встречи с участием большого количества внешних людей. "Мы просим вас отменить все крупные мероприятия, где есть более 15-20 внешних приглашенных. Если их нельзя отменить, их необходимо проводить дистанционно", - отмечается в письме. Данные меры будут действовать с 16 марта и минимум до 31 марта включительно.

В пресс-службе компании сообщили ТАСС, что "Яндекс" озабочен текущей ситуацией. "Поэтому периодически выпускаем новые рекомендации для всех сотрудников. Они касаются командировок, мер профилактики и гигиены. Все это и многое другое - профилактические меры для безопасности здоровья наших сотрудников. И, пользуясь случаем, хотим напомнить всем - мойте руки, чаще мойте руки", - сказал пресс-секретарь компании Илья Грабовский.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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