Источник: ОПЕК разослала приглашения для участия в техкомитете 18 марта, в том числе РФ

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Секретариат ОПЕК в среду вечером разослал приглашения восьми странам - участницам мониторингового комитета ОПЕК+ для участия в экспертной встрече, которая состоится 18 марта 2020 года. Российская сторона приглашение также получила, сообщил ТАСС источник в ОПЕК.

Совещание экспертов техкомитета пройдет в режиме видеосвязи. Такое решение было принято в связи рекомендациями властей Австрии ограничить массовые мероприятия в связи с распространением коронавируса.

Повестка заседания и сопутствующие материалы еще готовятся и будут направлены участникам позже, сказал собеседник агентства.

После неудачных переговоров стран ОПЕК+ 6 марта, когда Россия и Саудовская Аравия не смогли договориться о продлении сокращения добычи после марта, в ОПЕК сомневались в необходимости проведения техвстреч в марте. Однако позже Россия и Казахстан заявили о необходимости проведения технических консультаций, поскольку хартия сотрудничества ОПЕК+ продолжает работать.