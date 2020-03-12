Кабмин не обсуждает экспортную пошлину на пшеницу из-за падения курса рубля

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Правительство РФ не обсуждает введение экспортной пошлины на пшеницу из-за ослабления курса рубля, заявил журналистам министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.

"Вводить экспортную пошлину на пшеницу? Нет, не обсуждается", - сказал он, отвечая на вопрос о возможности отмены нулевой экспортной пошлины на пшеницу.

Правительство РФ в феврале 2015 года ввело нулевую ставку вывозной таможенной пошлины на пшеницу. 1 июля 2019 года было принято решение о продлении нулевой ставки экспортной пошлины на пшеницу до 1 июля 2021 года. По мнению кабмина, это будет способствовать экспорту продукции агропромышленного комплекса.

Ситуация на валютном рынке

Рубль резко подешевел к американской и европейской валютам 9 марта на фоне сильнейшего обвала цен на нефть из-за провала переговоров в Вене о сокращении добычи нефти. Так, курс доллара на международном рынке Forex превысил отметку 75 руб. Курс евро при этом поднялся выше 85 руб. Обе иностранные валюты в последний раз находились на таком уровне в 2016 году.

Сегодня, 12 марта, курс доллара на Московской бирже растет на 2,2% - до 74,56 руб., а курс евро - на 2,15%, до 83,92 руб.