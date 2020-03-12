Индекс Мосбиржи опустился ниже 2350 пунктов впервые с 28 декабря 2018 года

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Индекс Мосбиржи в ходе торгов рухнул на 6% - до 2343,75 пункта, следует из данных Московской биржи на 12:44 мск.

В последний раз индекс Мосбиржи находился на отметке ниже 2350 пунктов 28 декабря 2018 года.

На 12:50 мск индекс Мосбиржи немного отыграл падение и находится на уровне 2363,93 пункта (-5,2%), а индекс РТС - на уровне 1001,68 пункта (-7,8%).

Курс доллара по отношению к рублю на Мосбирже торговался на уровне 74,36 рубля (+1,9%), а курс евро рос на 1,8% - до 83,62 рубля.

Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне опускается на 5,3% - до $33,91 за баррель.

Российский рынок падает на фоне решения Всемирной организации здравоохранения признать вспышку коронавируса пандемией. Кроме того, на торги заметно повлияло заявление президента США Дональда Трампа о приостановке авиасообщения с Европой.