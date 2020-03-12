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"Россети Волга" планируют установить до 2030 года более 1 млн "умных" электросчетчиков

"Умные" приборы автоматически отправляют показания за электроэнергию на централизованный диспетчерский пункт

ТАСС, 12 марта. Компания "Россети Волга" планирует установить с 2020 по 2030 годы около 1,15 млн интеллектуальных приборов учета потребления электроэнергии в рамках проекта цифровой трансформации, сообщила компания.

"С "умными" приборами учета необходимость систематически снимать показания уходит в прошлое. Данные автоматически передаются на централизованный диспетчерский пункт. В платежках потребителей будут отражаться максимально точные расчеты. Более того, у людей появится возможность регулировать потребление за счет дифференцированной оплаты по так называемым зонам суток", - уточнили в компании.

Специалисты компании в 2020 году намерены внедрить почти 200 тыс. интеллектуальных счетчиков, что почти в семь раз больше показателя 2019 года.

Наибольшее количество счетчиков будет установлено в 2020-2030 годы на линиях "Саратовских сетей" - свыше 208 тыс., филиалов "Оренбургэнерго" - более 255 тыс. и "Пензаэнерго" - почти 203,6 тыс. приборов учета.

Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги (входит в группу компаний "Россети") работает в семи регионах и включает филиалы "Самарские распределительные сети", "Саратовские распределительные сети", "Ульяновские распределительные сети", "Мордовэнерго", "Оренбургэнерго", "Пензаэнерго" и "Чувашэнерго". Общая протяженность линий электропередачи превышает 225 тыс. километров.

Цифровая трансформация

Совет директоров компании "Россети" в 2018 году одобрил концепцию "Цифровая трансформация 2030". Программа реализуется в дочерних предприятиях "Россети Центр", "Россети Сибирь" и "Россети Северо-Запад".

Реализация концепции позволит снизить операционные и инвестиционные расходы компании, сократить потери электроэнергии, повысить надежность, доступность электроснабжения и создать набор дополнительных услуг для клиентов.

Теги
РоссияОренбургская областьСамарская областьСаратовская область
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