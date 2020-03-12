Минфин: ставки по льготной ипотеке в РФ останутся прежними независимо от ставок в банках

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Ставки по льготным ипотечным программам в РФ сохранятся на прежнем уровне независимо от изменения ставок в российских банках, заявил журналистам заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев.

"Ставки по льготным ипотечным программам останутся на прежнем уровне независимо от того, каким будет уровень ставок в среднем в банках. Сейчас действуют государственные программы для семей с детьми, которые были инициированы президентом России Владимиром Путиным. Никакие изменения в принятые программы вноситься не будут. Мы выполним все взятые на себя обязательства", - отметил Моисеев.

Он напомнил, что для семей, в которых с 1 января 2018 года появился второй и последующие дети ставка на первичном рынке составляет 6%, при этом в некоторых банках она даже снижена. "Отдельно стоит отметить льготную программу под 2% на Дальнем Востоке. Кроме того, многодетные семьи могут претендовать на списание долга по ипотеке в размере 450 тыс. рублей", - указал замминистра.