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Источник: Саудовская Аравия отказалась принимать участие в техкомитете ОПЕК+ в марте

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Саудовская Аравия не примет участия в телеконференции технического комитета ОПЕК + 18 марта, сообщил ТАСС представитель одной из делегаций в ОПЕК.

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Ранее о том, что Саудовская Аравия проигнорирует комитет, сообщило агентство Bloomberg. "К сожалению, это так, они не будут участвовать", - сказал он.

Другой делегат добавил, что теперь проведение техкомитета "под вопросом".

Минэнерго королевства пока не ответило на запрос ТАСС. Как сообщалось ранее, ОПЕК в среду вечером разослала приглашения для участников техкомитета, заседание состоится в формате видеосвязи.

Теги
Саудовская Аравия
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