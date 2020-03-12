Белоусов: у правительства есть план действий на случай ухудшения ситуации в экономике

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Правительство РФ имеет план действий на случай кардинального ухудшения ситуации в экономике. Пока все находится под контролем, заявил журналистам первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.

"Не надо делать проблему из каждого доллара за баррель, рынки это все перемалывают достаточно спокойно. Сегодня "просело" - сейчас пошел отскок. Мы контролируем эту ситуацию, смотрим, наблюдаем за ней в ежедневном режиме, смотрим активность населения, смотрим активность средних банков, смотрим активность крупных компаний - полностью смотрим, как себя игроки ведут. Никакой паники на рынке нет, даже близко", - сказал он.

"Поэтому тут пока мы даже не очень распространяем наши действия за пределы мониторинга. У нас есть план на случай, если вдруг что-то произойдет. Но я пока даже не вижу оснований этот план не то чтобы задействовать, а даже его как-то среди ФОИВов (федеральные органы исполнительной власти - прим. ТАСС) особо продвигать. Потому что пока ничего фатального не происходит", - добавил Белоусов.

По его словам, дополнительных действий правительства в сфере экономики сейчас не нужно, Минфин и ЦБ сделали необходимое для предотвращения "нервного поведения рынков" 10 марта. "Все, что надо было сделать, для того чтобы погасить возможность такого нервного поведения рынков 10-го числа, правительство, Минфин и ЦБ сделали. Самое главное, одна из главных опасностей, которая была, - это опасность margin call. Их нет, практически. Точнее, они там есть, но очень точечно и локально, и рынки совершенно спокойно с этим делом справляются", - сказал он, отвечая на вопрос о том, нужны ли дополнительные действия от правительства и ЦБ в сфере экономики.

Состояние российских резервов позволяет решить возможные вопросы с валютными долгами компаний, но их уровень небольшой и необходимости в этом нет, считает Белоусов. "Возврат валютных долгов - то, что у нас было в 2014 году проблемой большой. Тоже такой сейчас проблемы нет: во-первых, у нас сам уровень долгов сильно сократился, и, во-вторых, у нас состояние резервов сейчас такое, что в принципе мы всегда можем подстраховать компании", - сказал он.

"Но пока необходимости в этом вообще никакой нет, я просто хочу на это обратить внимание", - подчеркнул первый вице-премьер.

Правительство в настоящее время не видит необходимости скупать российские ОФЗ, массового оттока иностранных инвесторов нет, заявил Белоусов. "Такие действия [скупка ОФЗ] теоретически возможны, но необходимости в этом на сегодняшний день никакой нет. Мы внимательно наблюдаем за поведением игроков финансового рынка с точки зрения выхода из ОФЗ и, наоборот, покупки ОФЗ", - сказал Белоусов.

"Действительно, сейчас происходит не очень сильный, то есть мы не можем сказать, что какой-то аномальный, выход иностранцев из ОФЗ, их тоже подхватывают наши банки. Пока в этом отношении ничего не происходит такого уж, чтобы требовалось какое-то вмешательство", - отметил первый вице-премьер, подчеркнув, что "сейчас нет никакого массового сброса ОФЗ".

