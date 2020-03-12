Розничная онлайн-торговля товарами на Хайнане в январе-феврале выросла на 30%, до $890 млн

ХАЙКОУ /Китай/, 12 марта. /ТАСС/. Объем розничной онлайн-торговли потребительскими товарами в южнокитайской провинции Хайнань за январь и февраль увеличился на 30%, до 6,2 млрд юаней ($890 млн), несмотря на вспышку нового коронавируса. Об этом сообщило управление коммерции региона.

По его данным, за тот же период сумма индивидуальных сделок, заключенных на местных коммерческих площадках с целью приобретения услуг, составила 4,88 млрд юаней ($700 млн). В целом динамика развития розничного сектора электронной коммерции Хайнаня составила 3,3%. С учетом оптовых коммерческих операций масштабы интернет-торговли Хайнаня за два месяца превысили 29,3 млрд юаней ($4,2 млрд).

"Хайнань считается регионом с низким риском распространения коронавирусной инфекции. Эта провинция приложила все возможные усилия для того, чтобы подавить вспышку пневмонии и оказать содействие предприятиям для нормализации их коммерческой и производственной деятельности. Очевидно, что эти меры оказались эффективными", - прокомментировала на пресс-конференции ситуацию глава департамента по делам зон свободной торговли Министерства коммерции КНР Юань Юань.

Согласно официальной статистике, в медицинских учреждениях Хайнаня продолжают проходить лечение только два человека, заразившихся коронавирусом. Врачи отмечают, что их физическое состояние стабильное. Ожидается, что в ближайшее время остров объявит о полном отсутствии инфицированных и окончательной победе над заболеванием. В то же время местные власти намерены сохранять меры повышенного контроля в связи с распространением эпидемии в мире.

В апреле 2018 года председатель КНР Си Цзиньпин объявил о создании на Хайнане экспериментальной зоны свободной торговли. Цель программы - вовлечь остров в процесс глобализации и международного распределения труда, заложить прочную инновационную базу. Администрация провинции создает привлекательные условия для инвесторов, формирует развитую научно- исследовательскую инфраструктуру. Согласно правительственному плану, к 2050 году этот регион превратится в уникальный международный кластер с передовой экономической системой, где будут расположены кампусы университетов, передовые лаборатории и штаб-квартиры мировых корпораций.