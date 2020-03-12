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Минприроды: для расширения ОЭЗ у Байкала на гору Мамай нужен законопроект от МЭР

В министерстве сообщили, что гора входит в центральную экологическую зону Байкальской природной территории

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Гора Мамай в Бурятии, где планируется строительство горнолыжного курорта, не входит в национальный парк "Тункинский". Ее включение в особую экономическую зону требует законопроекта Минэкономразвития. Об этом сообщает в четверг пресс-служба Минприроды России.

Как сообщалось в среду, вице-премьер российского правительства - полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев доложит председателю правительства РФ неисполнении Минприроды России поручений по решению проблемных вопросов в Бурятии, в том числе по созданию курорта на горе Мамай и границам нацпарка "Тункинский".

"Гора Мамай не входит в границы национального парка "Тункинский", а входит в центральную экологическую зону Байкальской природной территории. Режим регулируется законом "Об охране озера Байкал", - говорится в сообщении.

В министерстве также отметили, что вопрос расширения особой экономической зоны туристско-рекреационного типа в Бурятии обсуждался в правительстве России в январе. Там было отмечено, что для расширения действующей границы особой экономической зоны туристско-рекреационного типа "Байкальская гавань" возможно только при условии внесения изменений федеральный закон. Законопроект от Минэкономразвития, предусматривающий такое изменение, в Минприроды России не поступал.

Инвестиционный проект по строительству горнолыжного курорта на популярной у фрирайдеров горе Мамай в Кабанском районе представили Трутневу в Улан-Удэ в феврале 2019 года. По словам главы Бурятии Алексея Цыденова, сейчас на гору Мамай заявляются шесть инвесторов с готовностью вложить порядка 2,5 млрд рублей. Уже подготовлен план и проектно-сметная документация для строительства будущего горнолыжного курорта.

Как отмечает Минприроды, совместно с Советом Федерации подготовлен проект закона, направленный на решение вопросов социально-экономического развития населенных пунктов, расположенных в границах национальных парков. В весеннюю сессию планируется его внесение в Госдуму. При этом в министерстве с сожалением отметили, что многие жители Бурятии не смогут воспользоваться возможностями по обороту земель, так как работа по установлению границ населенных пунктов на территории Тункинского национального парка и внесению их в единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) не выполнена администрацией муниципальных образований.

О нацпарке

Тункинский национальный парк расположен в долине реки Иркут, на границе с Монголией - между Байкалом и озером Хубсугул (Монголия). Его границы, утвержденные еще в 1991 году, - свыше миллиона гектаров - полностью совпадают с границами Тункинского района Бурятии, в котором расположено более 30 населенных пунктов, в них проживают около 20 тыс. человек. Эти люди из-за ограничений особо охраняемых природных территорий не могут зарегистрировать право собственности на свои земельные участки, льготные категории граждан также не могут получить земельные участки в собственность.

Теги
Трутнев, Юрий ПетровичРоссияБурятия
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