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Решение ОПЕК о сокращении добычи нефти
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Источник: ОПЕК отменила заседание техкомитета в марте

Ранее Эр-Рияд отказался принимать в нем участие
Здание штаб-квартиры ОПЕК EPA/CHRISTIAN BRUNA
Описание
Здание штаб-квартиры ОПЕК
© EPA/CHRISTIAN BRUNA

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Заседание технического комитета ОПЕК+ (JTC) в режиме вебинара, назначенное ранее на 18 марта, отменено, сказал ТАСС источник в одной из делегаций.

"Не будет JTC", - сказал он.

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Ранее Саудовская Аравия отказалась принимать в нем участие.

Как сообщалось ранее, ОПЕК в среду вечером разослала приглашения для участников техкомитета. Заседание должно было пройти в режиме видеосвязи из-за рекомендаций властей Австрии ограничить массовые мероприятия в связи с распространением коронавируса.

После неудачных переговоров стран ОПЕК+ 6 марта, когда Россия и Саудовская Аравия не смогли договориться о продлении сокращения добычи после марта, в ОПЕК сомневались в необходимости проведения техвстреч в марте. Однако позже Россия и Казахстан заявили о необходимости проведения технических консультаций, поскольку хартия сотрудничества ОПЕК+ продолжает работать.

 

Теги
РоссияСаудовская АравияРешение ОПЕК о сокращении добычи нефти
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