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Титов предложил приравнять электронные путевые листы к бумажным

По мнению бизнес-омбудсмена, это нужно, чтобы снизить издержки бизнеса и предотвратить создание подделок

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Электронные путевые листы должны быть приравнены к бумажным, чтобы снизить издержки бизнеса и предотвратить создание подделок. Об этом сообщил уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов, направив соответствующее предложение министру транспорта РФ Евгению Дитриху.

В январе 2020 года ассоциация "Союз Такси" направила в адрес бизнес-омбудсмена письмо, в котором указывалось на противоречия требований к оформлению транспортной документации. В частности, ассоциация отмечала, что законодательство и нормативные документы не содержат требований к оформлению, нахождению у водителей, предъявлению при проверке документов путевого листа на бумажном носителе. Однако контролирующие органы не признают выданный в электронном виде путевой лист и штрафуют при отсутствии бумажного документа.

"Применяемая членами ассоциации "Союз Такси" система позволяет выдавать водителям путевые листы в электронном виде с применением усиленной квалифицированной электронной подписи, что, согласно ст. 6 Федерального закона "Об электронной подписи", приравнивает его к документу на бумажном носителе. Электронные путевые листы более удобны для проверок и защищены от подделок", - говорится в направленном министру обращении Титова, текст которого привела ТАСС его пресс-служба.

Титов считает, что "использование электронных путевых листов снизит издержки предпринимателей и одновременно благотворно скажется на их взаимодействии с контрольно-надзорными органами, предотвратит использование контрафактных путевых листов, повысит прозрачность отрасли". В этой связи он поставил вопрос о том, чтобы однозначно установить в законодательстве или в нормативных актах возможность применять электронные путевые листы, по аналогии с применяемыми полисами ОСАГО.

Теги
РоссияТитов, Борис ЮрьевичДитрих, Евгений Иванович
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