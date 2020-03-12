Госдума расширила в I чтении сферу налоговой тайны данными о доходах в органы соцзащиты

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий расширение понятия налоговой тайны за счет сведений о доходах физлиц, предоставляемых налоговыми органами в органы социальной защиты. Документ был инициирован группой депутатов Госдумы во главе с председателем комитета по бюджету и налогам Андреем Макаровым.

Такая мера, как расширение понятия налоговой тайны, необходима для проверки уровня доходов граждан, претендующих на получение социальной помощи, в частности, пособий на ребенка от трех до семи лет, считают авторы законопроекта. "Для обеспечения реализации максимально удобного для граждан механизма получения мер социальной защиты, исключающего необходимость сбора документов, подтверждающих уровень их дохода, необходимо обеспечить получение органами, уполномоченными в сфере социальной защиты населения, соответствующих сведений не от граждан, а от госорганов, располагающих такими сведениями. При этом крайне важно гарантировать гражданам режим безопасности получаемых этими органами сведений", - говорится в пояснительной записке.

Понятие налоговой тайны предполагает режим неразглашения сведений, составляющих налоговую тайну, специальный режим хранения и доступа, ответственность за утрату соответствующих документов, отмечают авторы документа.

Законопроектом также предлагается снять ограничение в размере 1 млн рублей, действующее в настоящее время в отношении освобождаемых от налогообложения доходов, получаемых в виде единовременных компенсационных выплат медицинским и педагогическим работникам в соответствии с программами "Земский учитель" и "Земский доктор". Предполагается, что эта норма будет применяться уже с налогового периода 2020 года.

Налоговая льгота будет иметь обратную силу

"Поправки избавят земских докторов и земских учителей, решивших работать на Дальнем Востоке, в районах Крайнего Севера и труднодоступных территориях от необходимости уплачивать НДФЛ с части компенсационных выплат, которая превышает один миллион рублей. Кроме того, мы договорились ко второму чтению зафиксировать, что эта налоговая льгота будет иметь обратную силу и применяться в отношении тех выплат, уже произведенных учителям и врачам с начала 2020 года", - сказал журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Законопроект также направлен на обеспечение реализации механизма, предложенного президентом в послании Федеральному собранию 15 января 2020 года, для ежемесячных выплат малообеспеченным семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет, напомнил председатель Госдумы. "Эта нормой реализуется поручение Владимира Владимировича Путина - чтобы помощь максимально оперативно и в полном объеме доходила до конечного получателя, - подчеркнул Володин. - Для получения выплаты не нужно будет собирать множество документов, достаточно будет подать заявление". Он отметил, что такой же подход уже реализован Госдумой в поправках о получении материнского капитала, что "резко сократило число необходимых документов с 18 до всего одного заявления".