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Распространение коронавируса нового типа
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Минкомсвязь сообщила о наличии техресурсов для перевода совещаний властей в онлайн-режим

Глава ведомства Максут шадаев заявил, что есть, в частности, "конкурентные решения"

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев заявил в четверг журналистам, что в России есть все технологические ресурсы, необходимые для перевода на онлайн-платформы очных совещаний органов власти в случае дальнейшего распространения коронавируса.

"Мне кажется, да (готовы перейти - прим. ТАСС), у нас есть много российских систем, они, кстати, в реестр включены и обеспечивают сервисы видеоконференций. У нас даже конкурентные решения есть, и часть ведомств их использует", - сказал министр, отвечая на соответствующий вопрос.

"Мы сейчас активно будем этим заниматься. И здесь отечественные решения есть", - отметил он.

 

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типаШадаев, Максут Игоревич
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