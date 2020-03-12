АТОР не исключает коллапса в туротрасли, если тенденция на ухудшение сохранится еще месяц

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Ситуация в туристической отрасли РФ в связи с распространением коронавируса не дошла до состояния коллапса, однако может приблизиться к нему, если тенденция на ухудшение положения сохранится еще минимум месяц. Об этом заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в интервью телеканалу "Россия-24".

"В самой серьезной зоне риска - маленькие и средние компании и небольшие агентства, которые работали, в основном, на каких-то массовых направлениях. Сказать, что мы ждем банкротства прямо сейчас, ближайшие несколько недель, - нет. Ситуация не дошла до состояния коллапса в отрасли. Но она может приблизиться к коллапсу, если вот это положение, ухудшающееся каждый день, сохранится как минимум еще месяц", - сказала она.