{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

АТОР не исключает коллапса в туротрасли, если тенденция на ухудшение сохранится еще месяц

Однако в ассоциации не ждут банкротства в ближайшее время

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Ситуация в туристической отрасли РФ в связи с распространением коронавируса не дошла до состояния коллапса, однако может приблизиться к нему, если тенденция на ухудшение положения сохранится еще минимум месяц. Об этом заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в интервью телеканалу "Россия-24".

"В самой серьезной зоне риска - маленькие и средние компании и небольшие агентства, которые работали, в основном, на каких-то массовых направлениях. Сказать, что мы ждем банкротства прямо сейчас, ближайшие несколько недель, - нет. Ситуация не дошла до состояния коллапса в отрасли. Но она может приблизиться к коллапсу, если вот это положение, ухудшающееся каждый день, сохранится как минимум еще месяц", - сказала она.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Госдума приняла в I чтении законопроект об индивидуализации тарифов ОСАГО
Законопроект предполагает переход к ценообразованию в сфере ОСАГО, базирующемуся на рыночных принципах и конкуренции
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС