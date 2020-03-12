Госдума приняла в I чтении законопроект об индивидуализации тарифов ОСАГО

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект об индивидуализации тарифов ОСАГО в зависимости от ряда критериев. Документ инициирован группой депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.

При этом комитет рекомендовал отклонить правительственный законопроект об индивидуализации ОСАГО, который был ранее одобрен комитетом к первому чтению. Как сообщил Аксаков, в случае принятия правительственного законопроекта тарифы ОСАГО, по оценкам экспертов, увеличились бы на 30%.

Действующая система тарификации ОСАГО не позволяет страховщикам предоставлять страхователям скидки с учетом их личностных характеристик, соблюдения правил дорожного движения и прочих значимых факторов, а также не позволяет прекратить практику субсидирования одних категорий страхователей другими, отмечается в пояснительной записке.

Законопроект предполагает переход к ценообразованию в сфере ОСАГО, базирующемуся на рыночных принципах и конкуренции, отмечается в документе. Страховщики будут вправе самостоятельно определять подход к применению базовых ставок страховых тарифов в пределах их максимальных и минимальных значений, регулируемых ЦБ, с учетом личностных характеристик страхователя и лиц, допущенных им к управлению транспортным средством, в частности, наличия у таких лиц неоднократных административных наказаний за грубые нарушения правил дорожного движения. При этом проектом федерального закона сохраняется ограничение на максимальный размер страховой премии по договору ОСАГО. Как отметил ранее Аксаков, тарифный коридор расширяться не будет, как предполагалось ранее в правительственном варианте аналогичного законопроекта.

В проект закона включены новые нормы - в частности, необходимость размещения на сайтах страховщиков калькуляторов для обеспечения возможности расчета страховой премии, а также обязанность потерпевшего автовладельца информировать страховщика о месте, дате и времени проведения независимой технической экспертизы. "Принятие и реализация проекта федерального закона позволит улучшить качество предоставляемых услуг по ОСАГО, повысить культуру страхования посредством регулирования ОСАГО, в большей степени позволяющего страхователям и страховщикам определять условия страхования с учетом своих законных интересов и индивидуальных особенностей", - считают авторы документа.

В случае принятия документ вступит в силу по истечении 90 дней после дня его официального опубликования. Предусматривается приостановление до 31 декабря 2020 г. действие нормы базового закона о том, что срок действия установленных Банком России предельных размеров базовых ставок страховых тарифов (их минимальных и максимальных значений, выраженных в рублях) и коэффициентов страховых тарифов не может быть менее одного года. Предельные размеры базовых ставок страховых тарифов и коэффициенты страховых тарифов, установленные Банком России в период приостановления действия этих норм, не учитываются для исчисления срока действия страховых тарифов, определенного законопроектом. Положения законопроекта применяются к отношениям между потерпевшими, страхователями и страховщиками, возникшим из договоров обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, заключенных после вступления законопроекта в силу.

Экономические последствия дисциплинируют водителей

Общероссийский народный фронт (ОНФ) поддержал законопроект, заявила журналистам руководитель проекта ОНФ "За права заемщиков" Евгения Лазарева. "Градация тарифов этого продукта по утвержденным государством критериям назрела уже давно", - отметила она.

По словам Лазаревой, ситуация, когда "не самый дисциплинированный водитель с сотней штрафов и пятью авариями, в которых он виновен из-за своего поведения на дороге, платит столько же, сколько добропорядочный и аккуратный пенсионер", является неправильной. "Для условной Мары Багдасарян полис ОСАГО должен стать в 10 раз выше. Эти экономические последствия вполне способны дисциплинировать водителей, пренебрегающих правилами", - считает она.

По мнению руководителя проекта ОНФ, калькулятор, прямо указанный в законопроекте, - это инструмент прозрачности продукта для потребителей. "Он будет стимулировать развитие конкуренции продукта на страховом рынке, так и должно быть. Мы считаем, что потребители должны иметь возможность сравнивать цены, качество услуг - сейчас. К сожалению, этого инструмента практически нет", - отметила Лазарева.