Роскомнадзор запустил систему мониторинга поисковиков и прокси-серверов

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Роскомнадзор запустил новую автоматизированную систему мониторинга поисковых систем, прокси- и VPN-сервисов, позволяющих обходить блокировки в России. Об этом ТАСС рассказали в четверг в пресс-службе ведомства.

В апреле 2019 года были проведены конкурсные закупочные процедуры по выбору подрядчика и заключен договор с победителем конкурса - ФИЦ "Информатика и управление" РАН. Контракт, согласно сайту госзакупок, оценивался в 25 млн рублей, по итогам закупочных процедур цена снизилась до 19,92 млн рублей.

"24 декабря 2019 года был подписан акт приема-передачи. В настоящее время система функционирует в режиме опытной эксплуатации, - рассказали в пресс-службе. - Система позволяет оперативно в установленные законом сроки проводить проверки поисковых систем и сервисов обхода блокировок (виртуальные частные сети, прокси-серверы, анонимайзеры разных типов) на предмет ограничения доступа к ресурсам, доступ к которым ограничен, по полному перечню таких ресурсов. В промышленную эксплуатацию система будет принята в течение 2020 года".

В ведомстве отдельно подчеркнули, что система не предназначена для блокировок данных сервисов, включая VPN.

В среду газета "Коммерсантъ" обратила внимание на то, что ведомство Роскомнадзора - ФГУП "Главный радиочастотный центр" (ГРЧЦ) - заказало исследование возможности блокировки запрещенной информации в сетях Tor (система прокси-серверов, позволяющая устанавливать анонимное сетевое соединение), Telegram Open Network (блокчейн-платформа готовится к запуску командой Павла Дурова) и интернете вещей.

В пресс-службе Роскомнадзора ТАСС отметили, что ведомство проводит мониторинг и исследования уже существующих и перспективных технических методов, информационно-коммуникационных технологий и протоколов, позволяющих получить доступ к запрещенной информации, доступ к которой ограничивает ведомство.