{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Роскомнадзор запустил систему мониторинга поисковиков и прокси-серверов

Эта система не предназначена для блокировок данных сервисов, включая VPN

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Роскомнадзор запустил новую автоматизированную систему мониторинга поисковых систем, прокси- и VPN-сервисов, позволяющих обходить блокировки в России. Об этом ТАСС рассказали в четверг в пресс-службе ведомства.

В апреле 2019 года были проведены конкурсные закупочные процедуры по выбору подрядчика и заключен договор с победителем конкурса - ФИЦ "Информатика и управление" РАН. Контракт, согласно сайту госзакупок, оценивался в 25 млн рублей, по итогам закупочных процедур цена снизилась до 19,92 млн рублей.

"24 декабря 2019 года был подписан акт приема-передачи. В настоящее время система функционирует в режиме опытной эксплуатации, - рассказали в пресс-службе. - Система позволяет оперативно в установленные законом сроки проводить проверки поисковых систем и сервисов обхода блокировок (виртуальные частные сети, прокси-серверы, анонимайзеры разных типов) на предмет ограничения доступа к ресурсам, доступ к которым ограничен, по полному перечню таких ресурсов. В промышленную эксплуатацию система будет принята в течение 2020 года".

В ведомстве отдельно подчеркнули, что система не предназначена для блокировок данных сервисов, включая VPN.

В среду газета "Коммерсантъ" обратила внимание на то, что ведомство Роскомнадзора - ФГУП "Главный радиочастотный центр" (ГРЧЦ) - заказало исследование возможности блокировки запрещенной информации в сетях Tor (система прокси-серверов, позволяющая устанавливать анонимное сетевое соединение), Telegram Open Network (блокчейн-платформа готовится к запуску командой Павла Дурова) и интернете вещей.

В пресс-службе Роскомнадзора ТАСС отметили, что ведомство проводит мониторинг и исследования уже существующих и перспективных технических методов, информационно-коммуникационных технологий и протоколов, позволяющих получить доступ к запрещенной информации, доступ к которой ограничивает ведомство.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Минсельхоз не ждет большого роста цен на зерно на внутреннем рынке из-за курса доллара
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС