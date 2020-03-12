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Распространение коронавируса нового типа

Anex Tour досрочно завершает чартерную программу на курорты индийского штата Гоа

Ранее завершить сезон планировалось в конце марта

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Anex Tour с сегодняшнего дня досрочно прекращает чартерную программу на базе авиаперевозчика Azur Air в индийский курортный штат Гоа из-за решения властей Индии аннулировать все туристические визы в рамках борьбы с новым коронавирусом. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе туроператора.

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"В связи с приостановкой действия ранее выданных виз со стороны правительства Индии въезд российских туристов в страну в срок до 15 апреля невозможен. Чартерные рейсы в Гоа отменяются с сегодняшнего дня, то есть происходит досрочное завершение программ из Москвы и регионов", - сказали в пресс-службе Anex Tour.

Ранее завершить сезон планировалось в конце марта. Программа выполнялась на базе авиакомпании Azur Air, уточнили в пресс-службе Anex Tour.

Клиенты туроператора, которые сейчас отдыхают на курортах Гоа, смогут продолжить отпуск, их возвращение будет плановым. Туристам, которые забронировали тур в Индию с вылетом после 12 марта, рекомендуется обратиться в туристическое агентство для переоформления поездки на альтернативные направления, сообщили в Anex Tour.

"Среди наиболее частых альтернатив - Таиланд и Вьетнам, что в целом имеет схожий формат отдыха", - отмечает туроператор.

 

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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