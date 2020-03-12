К Системе быстрых платежей подключились 50 российских банков

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. К разработанной Банком России Системе быстрых платежей (СБП) подключились 50 российских банков. Об этом свидетельствует информация, опубликованная на официальном сайте системы.

Одними из последних к СБП присоединились банк "Солидарность" и Владбизнесбанк.

На данный момент в СБП представлены практически все крупнейшие кредитные организации России. Сбербанк остается единственным системно значимым банком, который не присоединился к СБП. При этом ООО "ПС Яндекс.Деньги" - дочерняя компания Сбербанка, основным акционером которой он является, - уже стала участником системы.

Как сообщалось ранее, системно значимые банки должны были подключиться к СБП до 1 октября 2019 года, а банки с универсальной лицензией - до 1 октября 2020 года. Сбербанк как системно значимый банк до сих пор этого не сделал. В декабре прошлого года глава Сбербанка Герман Греф сообщал журналистам, что рассчитывает на подключение к СБП в первом квартале 2020 года.