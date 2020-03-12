Эксперты ждут восстановления цен на нефть и доллар по 65-66 рублей к осени

На фоне сильнейшего обвала цен на нефть после провала встречи ОПЕК+ объявления вспышки коронавируса пандемией курс доллара на Мосбирже превысил 75 рублей, евро также приближался к 85 рублям

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Заявление Всемирной организации здравоохранения о признании вспышки нового коронавируса пандемией будет иметь краткосрочный эффект для рынков и не повлечет за собой долговременного серьезного ослабления рубля, уверены опрошенные ТАСС эксперты.

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Они ожидают восстановления нефтяных котировок на фоне роста потребления в перспективе полугода, стоимость нефти марки Brent может вернуться к $45-50 за баррель. В этом случае на фоне сохранения низкой инфляции российская валюта уже к осени может стабилизироваться на уровне 65-66 рублей за доллар. Сейчас на фоне сильнейшего обвала цен на нефть после провала встречи ОПЕК+ в Вене и объявления вспышки коронавируса пандемией курс доллара на Московской бирже превысил 75 рублей, евро также приближался к 85 рублям. Обе иностранные валюты в последний раз находились на этом уровне в 2016 году. Цена майского фьючерса на Brent на лондонской бирже ICE опускается почти до $33 за баррель (9 марта она падала до $31). Краткосрочный эффект Объявление 11 марта пандемии коронавируса во многом было ожидаемо и уже отыграно рынками, поэтому не будет иметь долгосрочных последствий, считают аналитики. "Для экспертов тот факт, что распространение коронавируса принимает характер пандемии, становилось очевидным достаточно давно. Некоторые эксперты прямо говорили об этом. Поэтому сообщение ВОЗ о признании нового коронавируса пандемией будет иметь краткосрочный эффект на рынки, и уже завтра он будет жить новыми информационными потоками", - полагает главный экономист банка "Открытие" Максим Петроневич. С ним согласна доцент кафедры финансовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Татьяна Сафонова. "Я думаю, что сейчас правительство будет делать все для стабилизации курса, ЦБ и Минфин уже работают над этим. Регулятор 10 марта в рамках "упреждающих мер" уже продал валюту на 3,6 млрд рублей, думаю, продажи продолжатся. Сегодня мы все ждем встречи министра энергетики [России Александра] Новака с нефтяниками и каких-то словесных интервенций по этому поводу. Также, вероятно, сегодня будут достигнуты какие-то договоренности по объемам добычи с нефтяниками", - сказала она.