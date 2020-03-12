Минсельхоз не ждет большого роста цен на зерно на внутреннем рынке из-за курса доллара

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Минсельхоз РФ не ожидает существенного роста цен на зерно на внутреннем рынке в связи с ростом курса валют. Об этом говорится в сообщении министерства.

"Минсельхоз России не ожидает существенного роста цен на зерно на внутреннем рынке и не усматривает необходимости в отмене нулевой экспортной пошлины", - отмечается в сообщении.

Как уточнили в Минсельхозе, сейчас ограничения поставок на внешние рынки не предусмотрены, к началу марта уже вывезено 30 млн тонн зерна (без учета торговли со странами ЕАЭС). "Прогноз по допустимому объему экспорта составляет 45 млн тонн, при текущих темпах поставок Минсельхоз не прогнозирует превышения указанного объема в текущем сельхозгоду", - подчеркнули в министерстве.

Ранее министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев сообщал журналистам, что правительство не обсуждает введение экспортной пошлины на пшеницу из-за ослабления курса рубля. Правительство РФ в феврале 2015 года ввело нулевую ставку вывозной таможенной пошлины на пшеницу. 1 июля 2019 года было принято решение о продлении нулевой ставки экспортной пошлины на пшеницу до 1 июля 2021 года. По мнению кабмина, это будет способствовать экспорту продукции агропромышленного комплекса.

Ситуация на валютном рынке

Рубль резко подешевел к американской и европейской валютам 9 марта на фоне сильнейшего обвала цен на нефть из-за провала переговоров в Вене о сокращении добычи нефти. Так, курс доллара на международном рынке Forex превысил отметку 75 рублей. Курс евро при этом поднялся выше 85 рублей. Обе иностранные валюты в последний раз находились на таком уровне в 2016 году.

Курс доллара на Московской бирже в настоящее время находится на отметке около 74,5 рубля, а курс евро - 83,9 рубля.