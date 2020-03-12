{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Росстат вторую неделю подряд фиксирует инфляцию на уровне 0,1%

С начала года инфляция набрала 0,9%

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Потребительские цены в России в период с 3 по 10 марта 2020 г. выросли на 0,1%, следует из материалов Росстата. Такая динамика сохраняется вторую неделю подряд.

С начала года инфляция набрала 0,9%.

В годовом выражении инфляция в РФ на 10 марта сложилась на уровне около 2,28% согласно расчетам с использованием среднесуточных данных за этот и прошлый год на аналогичные даты.

По данным статистического ведомства, за отчетную неделю снизились цены на пшено - на 0,4%, куриные яйца - на 0,3%, баранину, маргарин и рис шлифованный - на 0,2%, колбасу полукопченую, молоко стерилизованное, конфеты шоколадные и соль - на 0,1%.

Вместе с тем выросли цены на сахар-песок - на 0,6%, свинину и крупу гречневую - на 0,5%, муку пшеничную - на 0,4%, хлеб из пшеничной муки первого и второго сортов и вермишель - на 0,3%, мясо кур, консервы мясные, сметану, сыры сычужные и макаронные изделия - на 0,2%.

Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 1%, в том числе на помидоры - 5,5%, яблоки - 1,2%. В то же время огурцы стали дешевле на 2,8%.

Цены на бензин и дизельное топливо не изменились.

Прогноз Минэкономразвития

Минэкономразвития ожидает инфляцию в России в марте на уровне 2,3-2,4% в годовом выражении, ускорение годовой инфляции из-за волатильности на валютном рынке может начаться раньше, чем предполагалось. Согласно обновленному прогнозу министерства, инфляция в 2020 году составит 3%. В то же время первый вице-премьер Андрей Белоусов сказал в четверг, что инфляция в РФ в 2020 году останется в пределах 4%.

Теги
РоссияБелоусов, Андрей Рэмович
Реклама на ТАСС
Ситуация с курсом валют и ценами на нефть
Индекс Мосбиржи опустился ниже отметки в 2300 пунктов впервые с декабря 2018 года
Индекс РТС упал на 11,77% - до 958,3 пункта
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС