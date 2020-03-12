Росстат вторую неделю подряд фиксирует инфляцию на уровне 0,1%

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Потребительские цены в России в период с 3 по 10 марта 2020 г. выросли на 0,1%, следует из материалов Росстата. Такая динамика сохраняется вторую неделю подряд.

С начала года инфляция набрала 0,9%.

В годовом выражении инфляция в РФ на 10 марта сложилась на уровне около 2,28% согласно расчетам с использованием среднесуточных данных за этот и прошлый год на аналогичные даты.

По данным статистического ведомства, за отчетную неделю снизились цены на пшено - на 0,4%, куриные яйца - на 0,3%, баранину, маргарин и рис шлифованный - на 0,2%, колбасу полукопченую, молоко стерилизованное, конфеты шоколадные и соль - на 0,1%.

Вместе с тем выросли цены на сахар-песок - на 0,6%, свинину и крупу гречневую - на 0,5%, муку пшеничную - на 0,4%, хлеб из пшеничной муки первого и второго сортов и вермишель - на 0,3%, мясо кур, консервы мясные, сметану, сыры сычужные и макаронные изделия - на 0,2%.

Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 1%, в том числе на помидоры - 5,5%, яблоки - 1,2%. В то же время огурцы стали дешевле на 2,8%.

Цены на бензин и дизельное топливо не изменились.

Прогноз Минэкономразвития

Минэкономразвития ожидает инфляцию в России в марте на уровне 2,3-2,4% в годовом выражении, ускорение годовой инфляции из-за волатильности на валютном рынке может начаться раньше, чем предполагалось. Согласно обновленному прогнозу министерства, инфляция в 2020 году составит 3%. В то же время первый вице-премьер Андрей Белоусов сказал в четверг, что инфляция в РФ в 2020 году останется в пределах 4%.