РЖД предлагают сделать проезд в электричках для детей 5-7 лет бесплатным по всей стране

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. РЖД предлагают унифицировать льготу на проезд в пригородном железнодорожном сообщении для детей от пяти до семи лет и сделать его бесплатным по всей стране. Об этом сообщил замглавы холдинга Дмитрий Пегов во время слушаний, посвященных пригородному сообщению, которые прошли в Общественной палате РФ.

Как отметил замглавы РЖД, сейчас на территории 15 субъектов РФ льготный тариф на перевозку детей в возрасте от 5 до 7 лет не установлен. Например, в Краснодарском крае перевозка детей оплачивается по полному тарифу, в других субъектах РФ проезд детей оплачивается в размере от 25% до 50% от полной стоимости билета.

"В целях приведения к единому порядку при предоставлении бесплатного проезда детей в возрасте от 5 до 7 лет предлагается внести соответствующие изменения в Устав железнодорожного транспорта РФ, пересматривающие бесплатный проезд детей в возрасте не старше семи лет", - сказал он.