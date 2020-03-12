РЖД предлагают сделать льготы на проезд в электричках для учащихся круглогодичными

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. РЖД предлагают сделать льготный проезд в электричках круглогодичным для студентов и школьников. Об этом сообщил замглавы холдинга Дмитрий Пегов в ходе слушаний, посвященных пригородному сообщению, которые прошли в Общественной палате РФ.

"В целях повышения доступности транспорта для молодежи предлагается установить круглогодичный срок действия льгот для студентов и школьников", - сказал он.

Для проезда студентов и школьников установлены разные условия проезда в зависимости от региона. Как правило, студентам и школьникам предоставляется 50-процентная скидка в период с 1 сентября по 15 июня. На территории 8 регионов предусмотрена монетизация льготы, в 4-х субъектах РФ срок действия льготы для студентов продлен до 30 июня.