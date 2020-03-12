Фондовые торги в США третий раз за неделю открылись падением индексов

НЬЮ-ЙОРК, 12 марта. /ТАСС/. Торги на фондовом рынке в США в четверг открылись третий раз за неделю значительным снижением индексов. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте торговой площадки.

В первые минуты после начала сессии американский промышленный индекс Dow Jones упал на 1653,32 пункта (7,02%) и установился на отметке 21 899,9 пункта. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, потерял 179,46 пункта (6,55%) и оказался на отметке 2561,92 пункта. Индекс электронной биржи Nasdaq сократился на 525,07 пункта (6,60%), до 7426,99 пункта.

В понедельник все три индекса потеряли более 7%, в среду - свыше 4,5%.