Цена нефти Brent упала до 32,52$

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне ускорила падение до $32,52 за баррель (-9,1%), следует из данных торговой площадки на 16:42 мск.

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Стоимость нефти сорта WTI опустилась на 9% - до $30,02 за баррель.

На 16:47 мск цена нефть марки Brent замедлила падение до $32,86 (-8,2%), а WTI - до уровня в $30,4 за баррель (-7,8%).

Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже вырос по отношению к рублю на 3% и находился на уровне 75,15 рубля. Курс евро укрепился на 2,4%, до 84,09 рубля.

Российский рынок падает на фоне решения Всемирной организации здравоохранения признать вспышку коронавируса пандемией. Кроме того, на торги заметно повлияло заявление президента США Дональда Трампа о приостановке авиасообщения с Европой.