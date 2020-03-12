Голландская QTS будет обеспечивать центр обработки данных в Гронингене ветровой энергией

ТАСС, 12 марта. Голландский разработчик цифровых решений для центров обработки данных QTS Realty Trust заключил соглашение о приобретении энергии, вырабатываемой ветряными электростанциями, для обеспечения питания ЦОД в Гронингене. Об этом сообщил ресурс PRNewswire.

"Данное соглашение является еще одним важным шагом на пути к достижению нашей цели по полному переходу на энергию из альтернативных источников к 2025 году. Обеспечение дата-центра в Гронингене ветровой энергией является подтверждением нашей приверженности минимизации углеродного среда", - отметил вице-президент QTS по энергетике и устойчивому развитию Трэвис Райт.

Соглашение охватывает более 20 ГВтч вырабатываемой электроэнергии в год, что составляет 100% ожидаемой годовой нагрузки на ЦОД в Гронингене. Данный дата-центр является одним из наиболее важных и крупных на рынке Нидерландов и работает с 10 сетевыми провайдерами, включая NL-IX и Eurofiber. Его общая площадь составляет 45 тыс. кв. футов (около 13,7 тыс. кв. м).

Ранее компания заключила аналогичные соглашения о закупке энергии из возобновляемых источников в Далласе, Чикаго и штате Нью-Джерси.