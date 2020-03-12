Эксперт прогнозирует рост спроса на 12-15% на программу погашения ипотеки для многодетных

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Число заявителей на получение выплаты в размере 450 тыс. рублей для погашения части долга по ипотеке для многодетных семей может вырасти на 12-15% после внесенных правительством изменений. Такое мнение выразил в четверг ТАСС генеральный директор Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК) Николай Алексеенко.

С 25 сентября 2019 года в России действует программа поддержки многодетных семей, по которой они могут получить выплату в размере 450 тыс. рублей на погашение ипотеки. Госпрограмма рассчитана на семьи, в которых с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года родился третий и последующие дети. Правительство РФ 11 марта упростило сбор документов для многодетных семей для получение соответствующей выплаты. Нотариально заверять необходимо только документы, подтверждающие материнство и отцовство, а одобрение выплаты можно получить и по сделкам с предварительными договорами.

"В настоящее время данной мерой господдержки воспользовались порядка 40 тыс. заемщиков, что говорит о ее востребованности на рынке. С учетом внесенных поправок число потенциальных заявителей может увеличиться на 12-15%. Кроме того, сами ипотечные заемщики смогут сэкономить средства семейного бюджета на подготовку необходимого пакета документов, так как перечень документов, необходимых для заверения у нотариуса, существенно снижен в размере. Для многих многодетных семей в России это существенные средства", - считает Алексеенко.

Эксперт добавил, что с уточнением правил использования господдержки у банков будет меньше причин для отказов по заявлениям своих клиентов. Как рассказал ТАСС руководитель рабочей группы президиума генсовета "Единой России" по защите прав дольщиков, депутат Госдумы Александр Якубовский, часто с проблемой в получении выплаты в 450 тыс. рублей сталкивались семьи, в которых дети рождены в разных браках и имеют разные фамилии. По его словам, им приходилось тратить много времени на сбор необходимых документов.

Якубовский также считает своевременным постановление правительства РФ по упрощению сбора документов многодетным семьям на получение выплаты. "Курс политики государства - на повышение демографии. А о каком повышении может идти речь, если семья, принявшая решение рожать, - а это самое важное решение в этой истории, - сталкивается везде с бумажной волокитой? Это облегчит жизнь тех, кто сейчас собирает документы, либо в ближайшее время займется этим", - добавил он.

Как отметила управляющий партнер компании "Метриум" Мария Литинецкая, постановление правительства РФ исключает дополнительные расходы и бюрократические вопросы. Возможность использовать субсидию при покупке новостройки по предварительному договору также поможет многодетным семьям. По данным Литинецкой, в большинстве субъектов России доля многодетных семей составляет 1-2%. Сделки по покупке жилья в регионах начинаются от 800 тыс. рублей, что позволяет с помощью субсидии оплатить большую часть покупки квартиры, считает эксперт.

Об условиях госпрограммы

Чтобы получить субсидию в размере 450 тыс. рублей по погашение ипотечного кредита, нужно обратиться в банк, который обслуживает ипотечный кредит. К заявлению нужно приложить документы, удостоверяющие гражданство и личность заявителя и его детей, а также подтверждающие материнство (отцовство), документы о предоставлении ипотеки и покупке земельного участка под индивидуальное жилищное строительство или жилья.

По данным ДОМ.РФ, на сегодня одобрено почти 40 тысяч заявок на перечисление 450 тыс. рублей многодетным семьям по госпрограмме. Поддержку получили свыше 75% заявителей. Порядка 3 тысяч семей с помощью выплат полностью закрыли долг перед банком, отметили в госкомпании.