В "Татнефти" заявили, что цена нефти в $8 за баррель не критична для компании

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. "Татнефть" не считает для себя критичной даже цену нефти в $8 за баррель, сообщил журналистам глава компании Наиль Маганов в преддверии встречи представителей нефтяных компаний РФ с министром энергетики РФ Александром Новаком.

"$8 [за баррель] для нас не критично", - сказал Маганов, отвечая на вопрос ТАСС, при какой цене на нефть компания готова продолжать добычу.

Ранее Новак сообщил, что планирует 12 марта провести встречу с представителями нефтяных компаний, на которой будут обсуждаться планы по добыче и ситуация на рынке.

Нефтяные котировки падают с прошлой недели на фоне того, что страны ОПЕК+ не смогли договориться о продлении сокращения добычи после марта. Основной обвал цен пришелся на 9 марта, когда в моменте нефть подешевела на 30% - до $31 за баррель.