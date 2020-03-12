{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Ситуация с курсом валют и ценами на нефть
Обновлено 

В "Татнефти" заявили, что цена нефти в $8 за баррель не критична для компании

Глава компании Наиль Маганов отметил, что "Татнефть" продолжит добычу даже при такой цене на нефть

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. "Татнефть" не считает для себя критичной даже цену нефти в $8 за баррель, сообщил журналистам глава компании Наиль Маганов в преддверии встречи представителей нефтяных компаний РФ с министром энергетики РФ Александром Новаком.

На эту тему
Обвал нефтяных цен: Россия проявила несговорчивость, но это оправданно?

"$8 [за баррель] для нас не критично", - сказал Маганов, отвечая на вопрос ТАСС, при какой цене на нефть компания готова продолжать добычу.

Ранее Новак сообщил, что планирует 12 марта провести встречу с представителями нефтяных компаний, на которой будут обсуждаться планы по добыче и ситуация на рынке.

Нефтяные котировки падают с прошлой недели на фоне того, что страны ОПЕК+ не смогли договориться о продлении сокращения добычи после марта. Основной обвал цен пришелся на 9 марта, когда в моменте нефть подешевела на 30% - до $31 за баррель. 

Теги
РоссияСитуация с курсом валют и ценами на нефть
Реклама на ТАСС
Продажа акций Сбербанка правительству
Минфин оценил стоимость принадлежащих ЦБ акций Сбербанка более чем в 2 трлн руб.
Сейчас ЦБ принадлежат 52,3% обыкновенных акций Сбербанка
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС