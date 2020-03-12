{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Адыгея направит на строительство дороги к плато Лаго-Наки более 1,2 млрд рублей

Дорога необходима республике для развития туристической отрасли

МАЙКОП, 12 марта. /ТАСС/. Адыгея в течение ближайших двух лет направит более 1,2 млрд рублей на строительство трассы Гузерипль - плато Лаго-Наки, которая необходима республике для развития туристической отрасли. Об этом сообщил глава региона Мурат Кумпилов.

"На сегодняшний день уже утверждены лимиты финансирования на 2020-2021 годы. Так, в этом году на строительство обеспечивающей инфраструктуры будет направлено 445 млн рублей, в следующем - 778 млн рублей. Средства планируется направить на реализацию следующего этапа строительства автомобильной дороги Гузерпиль - плато Лаго-Наки, которая не только соединит две существующие зоны развития туризма, но и обеспечит транспортную доступность новых территорий, имеющих высокий туристский потенциал", - сказал Кумпилов, выступая с ежегодным отчетом перед депутатами парламента региона о результатах деятельности правительства республики в 2019 году.

Глава республики отметил, что рост социально-экономического потенциала региона власти напрямую связывают с развитием туризма. Поэтому поставлена задача обеспечить стабильный приток инвестиций в эту сферу, сделать горную часть Адыгеи привлекательной и востребованной зоной для круглогодичного отдыха. Создание инженерной и дорожной инфраструктуры в рамках развития туризма влияет на улучшение условий жизни местного населения.

Проект реализуют с 2018 года, тогда в труднодоступной горной местности на высоте 1,5 тыс. м над уровнем моря проложили 2 км дороги. В 2019 году построили 4,5 км трассы, на это направили 555 млн рублей. Общая протяженность дороги - 17,08 км, из них 9,8 км - первый пусковой комплекс, завершить который планируют в 2021 году, уточнили в министерстве строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства региона.

Строительство дороги ведется в рамках создания обеспечивающей инфраструктуры туристского кластера "Зихия". Всего с 2014 по 2019 год в строительство линий газо- и водоснабжения, автомобильных дорог, в том числе в труднодоступной местности Адыгеи, вложено около 2,5 млрд рублей за счет средств федерального и республиканского бюджетов.

Теги
РоссияКумпилов, Мурат КаральбиевичАдыгея
Реклама на ТАСС
Продажа акций Сбербанка правительству
Минфин оценил стоимость принадлежащих ЦБ акций Сбербанка более чем в 2 трлн руб.
Сейчас ЦБ принадлежат 52,3% обыкновенных акций Сбербанка
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС