Адыгея направит на строительство дороги к плато Лаго-Наки более 1,2 млрд рублей

МАЙКОП, 12 марта. /ТАСС/. Адыгея в течение ближайших двух лет направит более 1,2 млрд рублей на строительство трассы Гузерипль - плато Лаго-Наки, которая необходима республике для развития туристической отрасли. Об этом сообщил глава региона Мурат Кумпилов.

"На сегодняшний день уже утверждены лимиты финансирования на 2020-2021 годы. Так, в этом году на строительство обеспечивающей инфраструктуры будет направлено 445 млн рублей, в следующем - 778 млн рублей. Средства планируется направить на реализацию следующего этапа строительства автомобильной дороги Гузерпиль - плато Лаго-Наки, которая не только соединит две существующие зоны развития туризма, но и обеспечит транспортную доступность новых территорий, имеющих высокий туристский потенциал", - сказал Кумпилов, выступая с ежегодным отчетом перед депутатами парламента региона о результатах деятельности правительства республики в 2019 году.

Глава республики отметил, что рост социально-экономического потенциала региона власти напрямую связывают с развитием туризма. Поэтому поставлена задача обеспечить стабильный приток инвестиций в эту сферу, сделать горную часть Адыгеи привлекательной и востребованной зоной для круглогодичного отдыха. Создание инженерной и дорожной инфраструктуры в рамках развития туризма влияет на улучшение условий жизни местного населения.

Проект реализуют с 2018 года, тогда в труднодоступной горной местности на высоте 1,5 тыс. м над уровнем моря проложили 2 км дороги. В 2019 году построили 4,5 км трассы, на это направили 555 млн рублей. Общая протяженность дороги - 17,08 км, из них 9,8 км - первый пусковой комплекс, завершить который планируют в 2021 году, уточнили в министерстве строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства региона.

Строительство дороги ведется в рамках создания обеспечивающей инфраструктуры туристского кластера "Зихия". Всего с 2014 по 2019 год в строительство линий газо- и водоснабжения, автомобильных дорог, в том числе в труднодоступной местности Адыгеи, вложено около 2,5 млрд рублей за счет средств федерального и республиканского бюджетов.