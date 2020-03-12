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Xiaomi представила бюджетный смартфон Redmi Note 9

Стоимость смартфона с базовыми характеристиками стартует с 1,4 тыс. юаней (около $199)

ПЕКИН, 12 марта. /ТАСС/. Китайская компания Xiaomi провела в Индии презентацию своего бюджетного смартфона Redmi Note 9 Pro и его топовой версии Redmi Note 9 Pro Max. Об этом в четверг сообщил финансовый портал "Сина цайцзин".

Гаджеты новой линейки Xiaomi оснащены LCD-дисплеями диагональю 6,67 дюйма (около 17 см) с высоким разрешением Full HD+. Частота обновления экрана составляет 60 Гц. Устройства оборудованы квадрокамерами: у Redmi Note 9 Pro - основной модуль на 48 Мп, а у Redmi Note 9 Pro Max - на 64 Мп. Их высокотехнологичные объективы позволяют снимать видео в разрешении 4К.

В зависимости от комплектации объем постоянной памяти Redmi Note 9 Pro - 64 или 128 Гб, у Redmi Note 9 Pro Max - 64 или 128 Гб. У базовой модели объем оперативной памяти составляет 4 или 6 Гб, у топовой - 6 или 8 Гб. Оба устройства оснащены восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 720G.

Емкость аккумулятора обоих смартфонов составляет 5020 мА ч. Батарея Redmi Note 9 Pro имеет возможность быстрой зарядки на мощности 18 Вт, аккумулятор продвинутой версии устройства - на мощности 33 Вт.

Стоимость смартфона с базовыми характеристиками стартует с 1,4 тыс. юаней (около $199), максимальная комплектация топовой версии стоит 1,8 тыс. юаней (около $256).

Теги
Китай
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