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ЦБ и кабмин договорились о создании рабочей группы по "длинным" деньгам

"Длинными" деньгами считаются долгосрочные инвестиции в проекты на срок более одного года

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Банк России и правительство договорились о создании рабочей группы по вопросам привлечения в экономику "длинных" денег. Об этом на заседании совета Ассоциации банков России сообщил первый зампред ЦБ РФ Сергей Швецов.

"Мы договорились с правительством создать рабочую группу по "длинным" деньгам. В ближайшие дни будет первое заседание, будет создана подгруппа настройки, туда включены строительные компании, финансовые компании, представители ассоциации, где один из элементов снижения себестоимости [кредитов] - стандартизация документации", - сказал он.

"Длинными" деньгами считаются долгосрочные инвестиции в проекты на срок более одного года.

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