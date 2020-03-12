Ретейл отмечает рост спроса россиян на бакалею, консервы и антисептики

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Представители российских торговых сетей отмечают в феврале - марте рост спроса на бакалею, консервы и антисептические средства. Об этом ТАСС сообщили опрошенные представители ретейлеров.

"С начала года мы действительно наблюдаем повышенный спрос на услуги онлайн-доставки и существенный рост продаж. Отдельные группы товаров в конце февраля - начале марта росли быстрее остальных, особенно товары с длительным сроком хранения: бакалея, консервы и средства гигиены", - отметил коммерческий директор "Утконос-Онлайн" Михаил Толоконников.

Он подчеркнул, что с отгрузкой товаров на склад, а также с поставками продукции перебоев нет, поэтому представители торговой сети не ожидают дефицита.

Схожую ситуацию наблюдают и другие представители отрасли. "Мы наблюдаем небольшое увеличение спроса на дезинфицирующие средства и бакалею, в частности на консервы и макаронные изделия", - сообщили в пресс-службе торговой сети "О'Кей". Представители сети "Лента" также не наблюдают увеличения спроса на санитайзеры и антибактериальные средства, но охарактеризовать спрос как ажиотажный не могут. "Перебоев в поставках товаров нет", - заверили в "Ленте".

Впрочем, повышение спроса фиксируют не все ретейлеры. "В Metro не наблюдаем ажиотажного спроса на продукты питания. Готовы обеспечить бесперебойность поставок при увеличении спроса", - отметил представитель сети. Значительного увеличения спроса и нехватки товаров не наблюдают и в магазинах "Ашан".

После скачка курса валют (в период с 9 по 11 марта) онлайн-площадка Wildberries также не отмечала каких-либо существенных изменений спроса на электронику, бытовую технику или ювелирную продукцию по сравнению с другими днями месяца, сообщили агентству в пресс-службе компании.

"Продажи электроники, косметики и многих других категорий в последние дни росли, прежде всего, в связи с 8 марта - например, в числе самых популярных подарков в этом году были наушники, электронные книги и наборы косметики, их продажи выросли более чем на 200% относительно прошлого года. Кроме того, если вспомнить ажиотаж IV квартала 2014 г., когда люди скупали технику на фоне резкого скачка кросс-курсов валют, а потом спустя месяц - два пытались продать свои покупки через сайты - наверняка многие учтут ту ситуацию и будут более рационально подходить к покупкам", - считают в пресс-службе онлайн-ретейлера Ozon.

Некоторые товары могут подорожать

Ретейлеры полагают, что значительного удорожания товаров не произойдет, но на некоторых товарах все же может отразиться рост курса валют. "Ряд российских производств может зависеть от зарубежного сырья, однако это точно не 100% компаний, да и в любом случае такое влияние будет иметь отложенный эффект. По тем категориям, которые более зависимы от кросс-курсов валют, у нас есть запасы на фулфилмент-центрах - многие поставки в этом году мы получили заблаговременно, но если курс не отыграет обратно, то возможно влияние на цены товаров летних или осенних поставок в зависимости от товарной категории", - считают в Ozon, отметив, что пока об этом рано говорить.

По словам Толоконникова из "Утконоса", основные категории продуктов питания в ассортименте торговой сети производятся на территории Российской Федерации и доля импорта в поставках незначительна. "Из-за этого мы не прогнозируем существенного роста цен на товары в ассортименте в сложившейся ситуации", - подчеркнул он.

В "Ашане" также сообщили, что обращений от поставщиков о повышении цен представителям торговой сети не поступало и ближайшее время повышения цен в ее гипермаркетах не ожидается.